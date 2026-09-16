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Ilusión máxima del Surne Bilbao Basket en su presentación en sociedad

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18:00 - 20:00
Presentación del Surne Bilbao. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Surne Bilbao Basketen aurkezpen ofiziala 2026
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Última actualización

Los hombres de negro se han presentado ante los sponsors y representantes institucionales. El equipo bilbaíno combinará esta temporada la Liga Endesa, con la participación en la Basketball Champions League.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

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