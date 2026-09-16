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Ilusión máxima del Surne Bilbao Basket en su presentación en sociedad
Euskaraz irakurri: Bideoa: Surne Bilbao Basketen aurkezpen ofiziala 2026
Los hombres de negro se han presentado ante los sponsors y representantes institucionales. El equipo bilbaíno combinará esta temporada la Liga Endesa, con la participación en la Basketball Champions League.
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