Surne Bilbaok Bosnia-Herzegovinan emango dio hasiera 2026-2027ko Txapeldunen Ligari, Igokearen aurka, urriaren 6an
Bilboko taldea, azken hiru denboraldietan FIBA Europa Kopan aritu eta gero, Txapeldunen Ligan ibiliko da, eta asteartean zehaztu dute txapelketako multzo faseko egutegia. Surne Bilbao G multzoan izango da, talde hauekin: Igokea, ALBA Berlin eta Slavia Praga.
Surne Bilbaok Bosnia-Herzegovinan emango dio hasiera 2026-2027 denboraldiko Txapeldunen Ligari, Igokearen aurka, Laktasin, urriaren 6an, asteartean iragarri dutenez. Bilboko taldea, azken hiru denboraldietan FIBA Europa Kopan aritu eta gero, Txapeldunen Ligan ibiliko da, eta zehaztu egin dute txapelketako multzo faseko egutegia; Surne Bilbao G multzoan izango da, talde hauekin: Igokea, ALBA Berlin eta Slavia Praga.
Hala, lehen partida Igokea-Surne Bilbao izango da, urriaren 6an, 20:00etan. Hurrengo astean, urriaren 13an, 20:00etan ere, Surne Bilbaok Slavia Pragaren aurka jokatuko du, Miribillan; urriaren 28an, 20:00etan, Jaume Ponsarnauren taldea ALBA Berlinen etxean arituko da.
Azaroaren 10ean, 20:00etan, Surne Bilbao-ALBA Berlin neurketa hasiko da, eta abenduaren 8an, 20:00etatik, Slavia Praga-Surne Bilbao norgehiagoka izango da jokoan. Abenduaren 22an, 20:00etan, Surne Bilbao-Igokea partida hasiko da, multzo faseko azkena.
G multzoko lehen sailkatua zuzenean sartuko da bigarren fasean; 16 talderik onenak izango dira horretan. Bigarren eta hirugarren sailkatuek play-in bat jokatuko dute, hurrenez hurren, H multzoko hirugarren eta bigarren sailkatuak aurkari. G multzoan, honako talde hauek izango dira: Asisa Joventut, Telekom Baskets Bonn (Alemania), Bnei Hezliya (Israel) eta Porto (Portugal).
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