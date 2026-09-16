Levante-Athletic partida bertan behera, euri-jasengatik
Gauean sortu den erauntsiak norgehiagoka jokatzea eragotzi du. Datozen egunetan jakinaraziko da partida noiz jokatuko den, nahiz eta bi klubek asteburu honetan zazpigarren jardunaldiari dagokion neurketa duten, Athleticek etxean larunbatean Alavesen aurka eta Levantek igandean La Ceramican Vila-realekin.
Levanteren eta Athleticen arteko partida bertan behera geratu da eta atzeratu behar izan dute euri-jasa handiengatik, talde valentziarrak baieztatu duenez. LaLiga EA Sportseko 6. jardunaldiari dagokion neurketa Ciutat de Valencia futbol-zelaian 21:30ean hastekoa zen, baina azkenean ez da posible izan.
Partida hasi baino minutu batzuk lehenago hasi da euritea Valentzian, eta urak berdegunea hartu du.
Levanteko eta Athleticeko jokalariek neurketaren aurreko beroketa ariketak hasi dituzte, harik eta futbol-zelaiaren gainean bota duen ekaitz gogorrak baloia belar gainean ibiltzea eragotzi duen arte.
Bai futbolariak bai Alejandro Quintero Gonzalez epailea aldageletan sartu dira, epaileak norgehiagoka hasteko ordua baino minutu batzuk lehenago partida atzeratzea erabaki duen arte.
Ciutat de Valencia futbol-zelaiko zati batean zeuden bi klubetako zaleak toki estalietan babesten saiatu dira, eta zain jarraitu dute erabakiaren berri eman eta minutu gutxira.
Halaber, estadioko megafoniatik esan dute datozen egunetan jakingo dela partida noiz jokatuko den, nahiz eta bi klubek asteburu honetan zazpigarren jardunaldiari dagokion neurketa duten, Athleticek etxean larunbatean Alavesen aurka eta Levantek igandean La Ceramican Vila-realekin.
Estatuko Meteorologia Agentziak (AEMET) abisu laranja ezarri du asteazken honetarako Valentzian, euriteengatik.