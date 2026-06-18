Surne Bilbao Basketek iragarri du Stefan Lazarevicek eta Amar Syllak ez dutela klubean jarraituko
Serbiarrak klubean urte betez jokadu du. Senegaldarrak, berriz, bi urte eman ditu Bilbon.
Surne Bilbao Basketek bi jokalariren irteerak iragarri ditu. Alde batetik, Stefan Lazarevic hegaleko serbiarrak diziplina utziko du klubean denboraldi bat eta 39 partida jokatu eta gero. Bestetik, Amar Sylla pibot senegaldarrak ere alde egingo du, bi denboralditan 67 partida jokatu eta gero.
Lazarevici dagokionez, "taldetik, Stefani eskertu nahi diogu izan duen gertutasuna, bere rolean eskainitako lana eta inplikazioa kantxa barruan zein kantxatik at. Eskerrak eman nahi dizkiogu ere, talde lanean egin duen esfortzuagatik eta denboraldi honetan lortu ditugun lorpenengatik: FIBA Europe Cupeko txapelketa irabaztea eta Endesa Ligako Play Offetako sailkapena. Mila esker Stefan, zorterik onena opa dizugu zure etorkizuneko proiektuetan", esan dute.
Amar Syllari hitz batzuk eskaini dizkiote baita ere: "Eskertu egin nahi diogu Amarri, erakutsitako gertutasuna, egindako lana eta bere eginkizunean izandako inplikazioa garrantzitsua izan baita FIBA Europe Cupa birritan altxatu ahal izateko. Eskerrik asko Amar, zorte on jokalari bezala izango dituzun etorkizuneko erronketan", opa diote.
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