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Surne Bilbaok Justin Jawroskik ez duela klubean jarraituko iragarri du

Eskolta estatubatuarra funtsezkoa izan da bilbotarren denboraldi arrakastatsuan.

LA LAGUNA (TENERIFE), 29/05/2026.- El jugador del Bilbao Basket Justin Jaworski (d) lanza a canasta ante el alero del La Laguna Tenerife Héctor Alderete (i), durante el partido de Liga Endesa que La Laguna Tenerife y Bilbao Basket disputan este viernes en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife). EFE/Ramón de la Rocha
Justin Jawroski Surne Bilbaotik doa. Argazkia: Surne Bilbao.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Surne Bilbao Basketek iragarri du Justin Jawroski eskolta estatubatuarrak ez duela klubean jarraituko. 

"Eskerrak eman nahi dizkiogu urte honetan taldeari eskainitako gose eta talentuagatik. Horren erakusle, FIBA Europe Cupeko tituluaren lorpena eta izan dituen izugarrizko erakustaldiak, haietariko bat, taldearen saskiratze errekorra hautsi zuenean Morabanc Andorrari 36 puntu sartuz. Zorterik onena opa dizugu etorkizuenan. Zorte on! Good luck!", esan dute.

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