Surne Bilbaok Justin Jawroskik ez duela klubean jarraituko iragarri du
Eskolta estatubatuarra funtsezkoa izan da bilbotarren denboraldi arrakastatsuan.
Surne Bilbao Basketek iragarri du Justin Jawroski eskolta estatubatuarrak ez duela klubean jarraituko.
"Eskerrak eman nahi dizkiogu urte honetan taldeari eskainitako gose eta talentuagatik. Horren erakusle, FIBA Europe Cupeko tituluaren lorpena eta izan dituen izugarrizko erakustaldiak, haietariko bat, taldearen saskiratze errekorra hautsi zuenean Morabanc Andorrari 36 puntu sartuz. Zorterik onena opa dizugu etorkizuenan. Zorte on! Good luck!", esan dute.
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