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Hlinasonek, Freyk eta Fontek Surne Bilbaorekin zituzten kontratuak luzatu dituzte, 2029ra arte

2025-2026 denboraldian Bilboko taldean izandako jokalariei erreparatuta, zortzi gizon izango dira, berriro, hurrengo denboraldian; hori bai, Bassala Bagayokok 2028ra arteko kontratua badu ere, baliteke ez jarraitzea klubean.

Harald Frey (Surne Bilbao)

Harald Frey, artxiboko irudian. Argazkia: Europa Press.

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Tryggvi Hlinason pibot islandiarrak, Harald Frey antolatzaile norvegiarrak eta Aleix Font hegaleko kataluniarrak Surne Bilbaorekin zituzten kontratuak luzatu dituzte, 2029ra arte, asteazkenean Bilboko klubak iragarri duenez. Hala, 2025-2026 denboraldian Bilboko taldean izandako jokalariei erreparatuta, zortzi gizon izango dira, berriro, hurrengo denboraldian; hori bai, Bassala Bagayokok 2028ra arteko kontratua badu ere, baliteke ez jarraitzea klubean.

Margiris Normantasek, Martin Krampeljek, Luke Petrasekek eta Darrun Hilliardek duela aste batzuk berritu zuten, 2028ra arte. Gainera, Surne Bilbaok bi joko-antolatzaile fitxatu ditu, Adam Somogyi hungariarra eta Dan Duscak esloveniarra, eta Nate Darling eskolta kanadarra.

Jarraituko ez duten jokalariei dagokienez, 2026-2027 denboraldian ez dira Surne Bilbaon izango Melwin Pantzar (Unicajan arituko da), Amar Sylla, Stefan Lazarevic eta Justin Jaworski.

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