Fitxaketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Manex Asorregik Surne Bilbaorekin sinatu du 2028ra arte

Jokalari azkoitiarra Askatuak Gipuzkoatik iritsi da talde bilbotarrera, talde gipuzkoarrean azken hiru denboraldiak emanda.

Manex Ansorregi Surne Bilbao
Manex Ansorregi; Argazkia: Surne Bilbao
author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Manex Asorregik Surne Bilbaorekin sinatu du 2028ra arte taldeak, ostiral honetan, bere web orrialdean jakinarazi duen bezala. Jokalari azkoitiarra Askatuak Gipuzkoatik dator talde bilbotarrera, bertan azkeneko hiru denboraldiak jokatu ditu.

Manex ISB Iraugin hezi zen jokalari bezala, bertan 1. FEB mailako igoera lortu zuen, bi denboraldiren ostean GBC taldearekin sinatu zuen 2023-2024 denboraldian. 9,1 puntu egin ditu eta 5,4 errebote lortu ditu bertan bataz beste.

“Manex Ansorregi goranzko joera argia duen jokalaria da, eta erasoan zein defentsan taldeari energia asko ematea espero dugu. Oso pozik, eta Bilbon oraindik jokalari hobea izatea espero dugu”, nabarmendu du taldeak bere web orrialdean argitaratutako jakinarazpenean.

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X