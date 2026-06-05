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Resumen del segundo partido de los cuartos de final del play-off entre Surne Bilbao y Valencia Basket (71-88)

Surne Bilbao cae frente a Valencia Basket (71-88)
18:00 - 20:00
Surne Bilbao cae frente al Valencia Basket
Euskaraz irakurri: Surne Bilbao eta Valentzia Basketen arteko play-offetako final-laurdenetako bigarren partidaren laburpena (71-88)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Los valencianos se han impuesto con claridad sobre los bilbaínos para cerrar la elimonatoria (2-0).

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