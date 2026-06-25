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Surne Bilbaok Txapeldunen Liga jokatuko du hiru urte geroago

Talde bilbotarra urriaren 6an hasiko den lehiaketan parte hartuko duten 32 taldeetako bat da. Dagoeneko 30 talderi baieztatu diete tokia, eta Surne da horietako bat. Talde bizkaitarrak 2020-21 denboraldian Txapeldunen Ligan parte hartu zuen, eta 2022-23an errepikatu zuen.

Melwin Pantzar (Surne Bilbao)
FIBA Europa Kopako finala. Argazkia: EFE
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AGENTZIAK | EITB

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Azken bi denboraldietan FIBA Europako Kopa irabazi ondoren, Surne Bilbaok datorren denboraldian Txapeldunen Liga jokatuko duela baieztatu du.

Bilboko taldea urriaren 6an hasiko den lehiaketan parte hartuko duten 32 taldeetako bat da, eta Endesa Ligako lauretako bat, Asisa Joventut, Unicaja eta UCAM Murtziarekin batera. Jadanik 30 talderi baieztatu diete tokia, tartean, Surneri.

Gainerako bi postuak 24 taldek lehiatuko dituzte, horien artean Rio Breogan, irailaren 14tik 20ra jokatuko diren kanporaketetan. Bi faseetako kanporaketen zozketa uztailaren 8an egingo da.

Surne Bilbaok 2020-21eko Txapeldunen Ligan parte hartu zuen, eta lehen fasean kanporatu zuten Pinar Karsiyaka, Brose Bamberg eta Fortitudo Bologna taldeek.

Talde bilbotarrak 2022-23koan errepikatu zuen parte-hartzea, dagoeneko Jaume Ponsarnau aulkian zela, eta Nymburk, Bahcesehir eta Igokearen aurka multzoen fasea gainditu ondoren, Darussafaka, Murtzia eta Teneriferekin batera jokatu zuen 'Last 16'a, eta lehiaketatik at geratu zen.

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