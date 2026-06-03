El Surne Bilbao Basket ha caido ante el Valencia Basket, en el primer partido de play-offs de cuartos de final de la Liga Endesa. Los hombres de negro ha comenzado el partido con fuerza y se ha conseguido imponer desde los primeros minutos. Los bilbaínos han acertado en ataque y han conseguido abrir ventaja en el marcador. Valencia Basket ha ido mejorando según avanzaba el tiempo y aunque ha logrado reducir diferencias, el primer cuarto ha concluido con una ligera ventaja para los visitantes (18-19). En el segundo periodo, el equipo de Jaume Ponsarnau ha mantenido el control al inicio, pero los locales han elevado el ritmo en algunos tramos y han conseguido llegar al empate antes descanso (35-35).

Tras el paso por vestuarios, Valencia Basket ha tomado ventaja por primera vez, pero el Surne Bilbao ha recuperado el mando gracias a su acierto desde el triple. La diferencia ha ido creciendo, dejando a los visitantes en una posición favorable para afrontar el desenlace (55-62). Sin embargo, en el último cuarto, los locales han reaccionado y a partir de ese momento ha cambiado el rumbo del encuentro. Los locales han culminado la remontada en apenas unos minutos y han pasado a dominar el marcador. El equipo de Ponsarnau ha intentado responder, pero después de algunos fallos en ataque, han acabado perdiendo el primer partido de play-offs de cuartos de final (83-80).