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Al Surne Bilbao se le escapa el encuentro y Valencia Basket se lleva el primer partido de play-off

Los bilbaínos han rozado la victoria en Valencia, pero un arranque local ha dado la victoria a los valencianos en los últimos minutos
VALENCIA, 03/06/2026. - El escolta dominicano del Valencia Basket Jean Montero (c) defiende al escolta estadounidense del Surne Bilbao Justin Jaworski (d) durante el primer partido del playoff de cuartos de final de la Liga Endesa de baloncesto disputado este miércoles en el Roig Arena. EFE/Miguel Ángel Polo.
Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Neurketak ihes egin dio Surne Bilbaori eta Valentzia Basketek poltsikoratu du play-offetako lehen partida
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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

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El Surne Bilbao Basket ha caido ante el Valencia Basket, en el primer partido de play-offs de cuartos de final de la Liga Endesa. Los hombres de negro ha comenzado el partido con fuerza y se ha conseguido imponer desde los primeros minutos. Los bilbaínos han acertado en ataque y han conseguido abrir ventaja en el marcador. Valencia Basket ha ido mejorando según avanzaba el tiempo y aunque ha logrado reducir diferencias, el primer cuarto ha concluido con una ligera ventaja para los visitantes (18-19). En el segundo periodo, el equipo de Jaume Ponsarnau ha mantenido el control al inicio, pero los locales han elevado el ritmo en algunos tramos y han conseguido llegar al empate antes descanso (35-35).

Tras el paso por vestuarios, Valencia Basket ha tomado ventaja por primera vez, pero el Surne Bilbao ha recuperado el mando gracias a su acierto desde el triple. La diferencia ha ido creciendo, dejando a los visitantes en una posición favorable para afrontar el desenlace (55-62). Sin embargo, en el último cuarto, los locales han reaccionado y a partir de ese momento ha cambiado el rumbo del encuentro. Los locales han culminado la remontada en apenas unos minutos y han pasado a dominar el marcador. El equipo de Ponsarnau ha intentado responder, pero después de algunos fallos en ataque, han acabado perdiendo el primer partido de play-offs de cuartos de final (83-80).

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