Surne Bilbaok mendean hartu du Girona (86-80), eta play-offeko postua defendatuko du Tenerifen
Surne Bilbaok 86-80 menderatu du Girona Bilbao Arenan, eta play-offerako sailkapena jokatuko du azken jardunaldian Tenerifen. Gironak amaierara arte eutsi badio ere, Melwin Pantzarren partida bikainak eta azken laurdenean Darrun Hilliardek sartutako hiruko erabakigarriek etxekoen garaipena ziurtatu dute.
Normantasek, Krampeljek, Petrasekek eta Hilliardek 2028ra arte berritu dute Surne Bilbaorekin
Freyk, Hlinasonek, Fontek, Syllak eta Bagayokok ere indarrean dute kontratua. Pantzarren baja besterik ez dute baieztatu orain arte.
FIBA Europa Kopa irabazita, Surne Bilbao omendu dute Gernikan
FIBA Europako Kopa irabazi ondoren, Bilbao Basketi omenaldia egin diote Gernikako Batzarretxean. Aurreskua dantzatu diete Gernikako arbolaren aurrean, eta barrura sartu dira horren ostean.
Surne Bilbaok Valentziaren aurka galdu du (88-83)
Valentzia Basketek aurre egin dio Justin Jaworski Surne Bilbao taldeko eskolta estatubatuarraren erakustaldiari igande honetan, 31 puntu eta 8 hiruko lortuta eta garaipenak ihes egin dio Bilboko taldeari.
Surne Bilbaok Real Madril mendean hartu du Miribillan, eta playoff postuetan sartu da (88-82)
Surne Bilbao Basket lehen aldiz sartu da Endesa Ligako playoff postuetan Real Madrili 88-82 irabazita. Azken laurden bikain bat egin ondoren, merezitako garaipena lortu dute beltzezko gizonek. Hemen partidaren laburpena.
Bilbao Basketen ereserki berria egin du Shinova taldeak: “Sua gara"
Bilbao Basket taldeak ereserki berria aurkeztu du astearte honetan. Shinova taldeak egindako piezak "Sua gara" du izena.
Azken laurdenean egindako hutsek garaipenik gabe utzi dute Surne Bilbao Lleida aldean (90-81)
Surne Bilbao Basketek 90-81 galdu du Hiopos Lleidaren etxean, Endesa Ligako 30. jardunaldiko partidan. Emaiotza honekin, Kataluniarrek maila gorenean jarraitzeko urrats handi aeman dute. Lleidak azken laurdenean, eta hiru minututan, lortudako 10-1eko partzialak partida euren alde jarri du. James Batemon eskolta, 20 punturekin, izan da partidako saskiratzailerik onena.
Surne Bilbaok aste zoragarria itxi eta Granada hondoratu du (88-83)
Surne Bilbaok garaipen estua lortu du Coviran Granadaren aurka Miribillan (88-83), eta aste bikaina biribildu du, FIBA Europa Kopa irabazi ondoren play-offerako lehian sartuta. Granada azken unera arte borrokatu bada ere, porrot honek gehiago hurbiltzen du beheko postuetara.
Ponsarnau: “Batera ahal izan dugun urrunen heldu gara"
Jaume Ponsarnau Surne Bilbao taldeko entrenatzaile eta FIBA Europe Cupeko txapeldunarekin egon gara. Bigarren urtez jarraian atera da irabazle, eta finaleko xehetasunak eta ospakizuneko giroaz aritu gara berarekin.
Mikel Odriozolak zaleekin “Txoria Txori” abesten ospatu du FIBA Europa Kopa
Surne Bilbaoko entrenatzaile laguntzaileak zaleen laguntzarekin "Txoria Txori" abesten ospatu du irabazitako titulua.