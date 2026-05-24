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Surne Bilbao gana a Girona y defenderá su plaza de 'playoff' en Tenerife (86-80)

BILBAO, 24/05/2026.- El jugador del Bàsquet Girona Derek Needham (c) entra a canasta ante la defensa Luke Petrasek (2d), del Surne Bilbao, durante el partido de baloncesto disputado este domingo en el Bilbao Arena. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00

Surne Bilbao vs. Girona. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok Girona menderatu du, eta play-offeko postua defendatuko du Tenerifen (86-80)
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KIROLAK EITB

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El Surne Bilbao ha vencido 86-80 al Girona en el Bilbao Arena, liderado por un brillante Melwin Pantzar, y se jugará su plaza de ‘playoff’ en la última jornada ante Tenerife. Aunque el Girona ha competido hasta el final, los triples decisivos de Darrun Hilliard en el último cuarto han asegurado la victoria bilbaína.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

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