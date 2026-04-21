Surne Bilbaok Salonikan izango du jokoan FIBA Europa Kopa berriro irabazteko lehenengo partida, PAOKen aurka
Finaleko joaneko partida asteazken honetan jokatuko da, 18:15etik aurrera, Palatakin, Greziako hirian; bertan lortu zuen titulua talde bizkaitarrak duela urtebete. EITBk, kirolakeitb.eus eta ETB1en bitartez, zuzenean emanen du neurketa.
Surne Bilbaok asteazkenean, Salonikako Palataki pabiloian, 18:15etik aurrera, FIBA Europa Kopako finalaren lehenengo ‘round’-a jokatuko du; finala partida bikoitzekoa izanen da PAOK taldearen aurka. Finalean, talde greziar berdinaren aurka lortu zuen titulua berrestea bilatuko du talde bilbotarrak.
“Beltzezko gizonen” helburua aurreko denboraldian loria lortu zuten kantxatik bizirik irtetzea izanen da, hurrengo astean toperaino egonen den Bilbao Arenan jokatuko den partidan finala errematatzeko; jada ez dira sarrerarik gelditzen partida horretarako.
Txapeldunaren egoerak, partiden ordenak, 2025ekoaren alderantzizkoa dena, eta Jaume Ponsarnauren taldeak txapelketan egin duen paper bikainak aurreikuspenetan abantaila txiki bat ematen die, denboraldi honetan bigarren faseko bi partidatan aurre egin dioten aurkari baten gainetik; bi partida horiek bilbotarren garaipenekin amaitu zuten.
Hala ere, gorakadan dagoen PAOK bat da, duela bi hilabeteko taldearekiko oso ezberdina dena. Aurreko hilabetean Jure Zdovc esloveniarra kargugabetua izan zen eta Pantelis Boutskosek hartu zuen bere postua, honek bitarteko entrenatzaile moduan lan egiten ari da, hurrengo denboraldian Andrea Trincherik kargua hartzeko. Entrenatzaile greziarrarekin, Salonikako taldeak Peristeri kanporatu zuen final-laurdenetan eta bere ahalmen fisikoa erakutsi zuen UCAM Murtzia garaitzeko final-erdietan, bere antolatzaile eta saskiratze gehien egin dituen jokalariak, Breein Tyree, lideratuta (17,4 puntu partida bakoitzeko).
Ben Moore eta Cleveland Melvin barnekoak, Tomas Dimisa hegaleko lituaniarrak eta Patric Beverley eskolta, NBAn 700 partida baino gehiagoko esperientzia daukan jokalariak, osatzen dute Antonis Koniaris antolatzaile greziarrarekin batera, PAOK gogor eta lehiakor baten bizkarrezurra.
Korrika egiteko eta jokoari erritmo altua emateko gaitasunaren araberakoak izango dira, neurri handi batean, paperaren gainean talde greziarrak baino erasorako talentu handiagoa daukan Surne Bilbao baten finala bideratzeko aukerak. Eskuineko hankan zeukan gihar-arazotik berreskuratutako Darrun Hilliardekin bidaiatzen du Surne Bilbaok Greziara; Kepa Castro eta Aimar Minteguik osatuko dute 14 jokalariko espedizioa, bertatik Europar Batasunetik kanpoko jokalari bat baztertu beharko du Ponsarnauk.
Ponsarnau: “Gure focus-a da partida oso luze bat izango balitz bezala ulertzea"
Surne Bilbao Basketek PAOK talde greziarraren aurka jokatuko ditu, bihar, apirilak 22, FIBA Europa Kopako finalaren joaneko 40 minutuak. Jaume Ponsarnau entrenatzailearekin egon gara Loiuko aireportuan eta "ilusio handiarekin eta kontzentratuta" daudela esan digu.
Surne Bilbaok Grezia du jomugan
Tryggvi Hlinason beltzezko gizonen kapitainak dioenez, iazko eta duela bi hilabeteko bigarren fasean aurrean izandako PAOK, talde bera izanagatik, "zeharo aldatu" da. Bai Miribillan (95-73) eta bai Palatakin (87-88) mendean hartu zuten beltzezkoek PAOK bigarren fasean.
Surne Bilbaok galdu egin du BAXI Manresaren aurka Miribillan (80-84)
FIBA Europako Kopako finalaren joaneko partidaren atarian, Surne Bilbaok porrot egin du Miribillan Baxi Manresaren aurkako norgehiagoka (80-84), eta, ondorioz, play-offean sartzeko atzerapausoa eman du.
Bilbao Jokoan 3x3 txapelketa maila handiagoarekin eta egoitza berriarekin itzuliko da ekainaren 12an
Etxebarria Parkeak hartuko du, ekainaren 12tik 15era bitartean. Aurten FIBA Quest maila izango du txapelketak. Horrek esan nahi du nazioarteko taldeek parte hartuko dutela, World Tourrerako txartela lortzeko lehian. Era berean, emakumezkoen txapelketa adin guztietara zabalduko da, eta aurrenekoz gurpil aulkiko 3x3 txapelketa izango da.
Surne Bilbaok kolpe handia hartu du Bartzelonan (90-61)
Jaume Ponsarnauren taldeak irudi txarra eman du Palau Blaugranan. Lehen zatian 23 puntu baino ez ditu egin. Barça hasieratik bukaeraraino izan da nagusi, eta erraz gailendu zaio Surne Bilbaori.
Surne Bilbaoko jokalari eta zaleek elkarrekin ospatu dute Szombathelyren aurkako garaipena
Surne Bilbaok 95-88 irabazi dio Szombathelyri Miribillan. Garaipen honekin FIBA Europe Cupeko finala jokatuko dute bigarren urtez jarraian.
Surne Bilbaok bigarren finala jarraian jokatuko du, Miribillan ere Szombathelyri irabazi ondoren (95-88)
Ponsarnauren mutilek aise gainditu dute Hungariako taldea, partida serio batean. Giro hotz samarra izan da Miribillako harmailetan, Europarako finalerdia izan arren. Finalean Greziako PAOK Salonika izango da aurkaria berriro, UCAM Murtzia kanporatu baitu beste finalerdian.
Jaume Ponsarnau, asteazkeneko Surne Bilbao-Szombathely FIBA Europa Kopako partidaz: “Etxean jokatzen dugula aprobetxatu behar dugu”
Asteazkenean, 20:00etatik aurrera, Surne Bilbaok Szombathely taldearen aurka jokatuko du Miribillan. FIBA Europa Kopako finalerdietako itzuliko partida da, eta, hortaz, finalerako txartela jokoan da; Bilboko taldeak 17 puntuko aldea eskuratu zuen joaneko neurketan.
Surne Bilbaok 90-74 menderatu du Unicaja, play-offetara hurbiltzeko
Surne Bilbaok Endesa Ligako play-offetarako hautagaitza aurkeztu du, Unicajaren aurka garaipen garrantzitsua eskuratuta (90-74). Zortzigarren sailkatuarekin berdinduta kokatu da, 15 garaipenekin, nahiz eta Malagako taldeak baino partida bat gehiago izan jokatuta.