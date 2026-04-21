Surne Bilbaok Salonikan izango du jokoan FIBA Europa Kopa berriro irabazteko lehenengo partida, PAOKen aurka

Finaleko joaneko partida asteazken honetan jokatuko da, 18:15etik aurrera, Palatakin, Greziako hirian; bertan lortu zuen titulua talde bizkaitarrak duela urtebete. EITBk, kirolakeitb.eus eta ETB1en bitartez, zuzenean emanen du neurketa.

Hlinason (Surne Bilbao)

Hlinason Surne Bilbao taldeko jokalaria. Argazkia: EFE

E. I. I. | KIROLAK EITB

Surne Bilbaok asteazkenean, Salonikako Palataki pabiloian, 18:15etik aurrera, FIBA Europa Kopako finalaren lehenengo ‘round’-a jokatuko du; finala partida bikoitzekoa izanen da PAOK taldearen aurka. Finalean, talde greziar berdinaren aurka lortu zuen titulua berrestea bilatuko du talde bilbotarrak.

Beltzezko gizonen” helburua aurreko denboraldian loria lortu zuten kantxatik bizirik irtetzea izanen da, hurrengo astean toperaino egonen den Bilbao Arenan jokatuko den partidan finala errematatzeko; jada ez dira sarrerarik gelditzen partida horretarako.

Txapeldunaren egoerak, partiden ordenak, 2025ekoaren alderantzizkoa dena, eta Jaume Ponsarnauren taldeak txapelketan egin duen paper bikainak aurreikuspenetan abantaila txiki bat ematen die, denboraldi honetan bigarren faseko bi partidatan aurre egin dioten aurkari baten gainetik; bi partida horiek bilbotarren garaipenekin amaitu zuten.

Hala ere, gorakadan dagoen PAOK bat da, duela bi hilabeteko taldearekiko oso ezberdina dena. Aurreko hilabetean Jure Zdovc esloveniarra kargugabetua izan zen eta Pantelis Boutskosek hartu zuen bere postua, honek bitarteko entrenatzaile moduan lan egiten ari da, hurrengo denboraldian Andrea Trincherik kargua hartzeko. Entrenatzaile greziarrarekin, Salonikako taldeak Peristeri kanporatu zuen final-laurdenetan eta bere ahalmen fisikoa erakutsi zuen UCAM Murtzia garaitzeko final-erdietan, bere antolatzaile eta saskiratze gehien egin dituen jokalariak, Breein Tyree, lideratuta (17,4 puntu partida bakoitzeko).

Ben Moore eta Cleveland Melvin barnekoak, Tomas Dimisa hegaleko lituaniarrak eta Patric Beverley eskolta, NBAn 700 partida baino gehiagoko esperientzia daukan jokalariak, osatzen dute Antonis Koniaris antolatzaile greziarrarekin batera, PAOK gogor eta lehiakor baten bizkarrezurra.

Korrika egiteko eta jokoari erritmo altua emateko gaitasunaren araberakoak izango dira, neurri handi batean, paperaren gainean talde greziarrak baino erasorako talentu handiagoa daukan Surne Bilbao baten finala bideratzeko aukerak. Eskuineko hankan zeukan gihar-arazotik berreskuratutako Darrun Hilliardekin bidaiatzen du Surne Bilbaok Greziara; Kepa Castro eta Aimar Minteguik osatuko dute 14 jokalariko espedizioa, bertatik Europar Batasunetik kanpoko jokalari bat baztertu beharko du Ponsarnauk.

Jaume Ponsarnau, asteazkeneko Surne Bilbao-Szombathely FIBA Europa Kopako partidaz: "Etxean jokatzen dugula aprobetxatu behar dugu"

Asteazkenean, 20:00etatik aurrera, Surne Bilbaok Szombathely taldearen aurka jokatuko du Miribillan. FIBA Europa Kopako finalerdietako itzuliko partida da, eta, hortaz, finalerako txartela jokoan da; Bilboko taldeak 17 puntuko aldea eskuratu zuen joaneko neurketan. EITBk zuzenean emango du partida, kirolakeitb.eus-en eta ETB1ONen. 

