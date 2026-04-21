Surne Bilbao se juega en Salónica, ante el PAOK, el primer asalto para ganar de nuevo la FIBA Europe Cup
El Surne Bilbao libra el miércoles, en el Palataki de Salónica, desde las 18:15 horas, el primer asalto de la final de la FIBA Europe Cup, que le enfrenta a doble partido al PAOK, en la que intentará revalidar el título que conquistó hace un año ante el mismo equipo griego.
El objetivo de los “hombres de negro” será salir vivos, en la pista en la que tocaron la gloria la pasada temporada, para rematar la final la próxima semana en un Bilbao Arena que estará a reventar, en una cita para la que ya no quedan entradas.
Su condición de campeón, el orden de los partidos, que es inverso al de 2025, y el extraordinario papel de los de Jaume Ponsarnau en el torneo les otorga una ligera ventaja en los pronósticos, ante a un rival al que se ha enfrentado esta misma temporada en dos partidos de la segunda fase, ambos saldados con victorias bilbaínas.
Se trata, no obstante, de un PAOK al alza, muy diferente al de hace dos meses. Hace un mes, el esloveno Jure Zdovc fue relevado en el banquillo por Pantelis Boutskos, que trabaja como interino a la espera de la incorporación de Andrea Trincheri, para el próximo curso. Con el técnico griego, el equipo de Salónica dejó en la cuneta al Peristeri, en cuartos, y sacó a relucir poderío físico y carácter para apear al UCAM Murcia en semifinales, liderado por su base y máximo anotador, Breein Tyree (17,4 puntos por partido).
Los interiores Ben Moore y Cleveland Melvin, el alero lituano Tomas Dimsa y el escolta Patrick Beverley, un jugador con más de 700 partidos de experiencia en la NBA, conforman, junto al base griego Antonis Koniaris, la columna vertebral de un PAOK sólido y muy competitivo.
De su capacidad para correr e imprimir ritmo alto al juego dependerán en buena medida las opciones de encarrilar la final de un Surne Bilbao, sobre el papel, con más talento ofensivo que un equipo griego poderoso en el plano físico. El Surne Bilbao ha viajado a Grecia con Darrun Hilliard ya recuperado del problema muscular en la pierna derecha que le hizo perderse el partido del sábado frente al BAXI Manresa; los canteranos Kepa de Castro y Aimar Mintegui completan una expedición de 14 jugadores, entre los que Ponsarnau deberá descartar a un extracomunitario.
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