Ponsarnau: “Gure focus-a da partida oso luze bat izango balitz bezala ulertzea"
Surne Bilbao Basketek PAOK talde greziarraren aurka jokatuko ditu, bihar, apirilak 22, FIBA Europa Kopako finalaren joaneko 40 minutuak. Jaume Ponsarnau entrenatzailearekin egon gara Loiuko aireportuan eta “ilusio handiarekin eta kontzentratuta” daudela esan digu. (Bideoa gazteleraz)
Surne Bilbaok Salonikan izango du jokoan FIBA Europa Kopa berriro irabazteko lehenengo partida, PAOKen aurka
Finaleko joaneko partida asteazken honetan jokatuko da, 18:15etik aurrera, Palatakin, Greziako hirian; bertan lortu zuen titulua talde bizkaitarrak duela urtebete. EITBk, kirolakeitb.eus eta ETB1en bitartez, zuzenean emanen du neurketa.
Tryggvi Hlinason beltzezko gizonen kapitainak dioenez, iazko eta duela bi hilabeteko bigarren fasean aurrean izandako PAOK, talde bera izanagatik, "zeharo aldatu" da. Bai Miribillan (95-73) eta bai Palatakin (87-88) mendean hartu zuten beltzezkoek PAOK bigarren fasean.
Surne Bilbaok galdu egin du BAXI Manresaren aurka Miribillan (80-84)
FIBA Europako Kopako finalaren joaneko partidaren atarian, Surne Bilbaok porrot egin du Miribillan Baxi Manresaren aurkako norgehiagoka (80-84), eta, ondorioz, play-offean sartzeko atzerapausoa eman du.
Bilbao Jokoan 3x3 txapelketa maila handiagoarekin eta egoitza berriarekin itzuliko da ekainaren 12an
Etxebarria Parkeak hartuko du, ekainaren 12tik 15era bitartean. Aurten FIBA Quest maila izango du txapelketak. Horrek esan nahi du nazioarteko taldeek parte hartuko dutela, World Tourrerako txartela lortzeko lehian. Era berean, emakumezkoen txapelketa adin guztietara zabalduko da, eta aurrenekoz gurpil aulkiko 3x3 txapelketa izango da.
Surne Bilbaok kolpe handia hartu du Bartzelonan (90-61)
Jaume Ponsarnauren taldeak irudi txarra eman du Palau Blaugranan. Lehen zatian 23 puntu baino ez ditu egin. Barça hasieratik bukaeraraino izan da nagusi, eta erraz gailendu zaio Surne Bilbaori.
Surne Bilbaoko jokalari eta zaleek elkarrekin ospatu dute Szombathelyren aurkako garaipena
Surne Bilbaok 95-88 irabazi dio Szombathelyri Miribillan. Garaipen honekin FIBA Europe Cupeko finala jokatuko dute bigarren urtez jarraian.
Surne Bilbaok bigarren finala jarraian jokatuko du, Miribillan ere Szombathelyri irabazi ondoren (95-88)
Ponsarnauren mutilek aise gainditu dute Hungariako taldea, partida serio batean. Giro hotz samarra izan da Miribillako harmailetan, Europarako finalerdia izan arren. Finalean Greziako PAOK Salonika izango da aurkaria berriro, UCAM Murtzia kanporatu baitu beste finalerdian.
Jaume Ponsarnau, asteazkeneko Surne Bilbao-Szombathely FIBA Europa Kopako partidaz: “Etxean jokatzen dugula aprobetxatu behar dugu”
Asteazkenean, 20:00etatik aurrera, Surne Bilbaok Szombathely taldearen aurka jokatuko du Miribillan. FIBA Europa Kopako finalerdietako itzuliko partida da, eta, hortaz, finalerako txartela jokoan da; Bilboko taldeak 17 puntuko aldea eskuratu zuen joaneko neurketan. EITBk zuzenean emango du partida, kirolakeitb.eus-en eta ETB1ONen.
Surne Bilbaok 90-74 menderatu du Unicaja, play-offetara hurbiltzeko
Surne Bilbaok Endesa Ligako play-offetarako hautagaitza aurkeztu du, Unicajaren aurka garaipen garrantzitsua eskuratuta (90-74). Zortzigarren sailkatuarekin berdinduta kokatu da, 15 garaipenekin, nahiz eta Malagako taldeak baino partida bat gehiago izan jokatuta.