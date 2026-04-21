Ponsarnau: “Nuestro focus es entender que es como un partido muy largo”

El miércoles, desde las 20:00 horas, el Surne Bilbao jugará ante el Szombathely, en Miribilla, en el partido de vuelta de la semifinal de la FIBA Europe Cup; así, está en juego el billete para la final. El equipo bilbaíno logró una ventaja de 17 puntos en el encuentro de ida. EITB va a emitir en directo el choque, a través de kirolakeitb.eus y de ETB1ON.