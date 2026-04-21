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Ponsarnau: “Nuestro focus es entender que es como un partido muy largo”

Jaume Ponsarnau
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ponsarnau: “Gure focus-a da partida oso luze bat izango balitz bezala ulertzea"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Surne Bilbao Basket se enfrentará mañana, 22 de abril, al PAOK griego en los 40 minutos de la ida de la final de la FIBA Europe Cup. Hemos estado con el entrenador Jaume Ponsarnau en el aeropuerto de Loiu donde nos ha asegurado que el equipo se encuentra con “mucha ilusión y concentrado".

Baloncesto Bilbao Basket FIBA Europe Cup Jaume Ponsarnau

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