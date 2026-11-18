Alfredo Salazar se jubila de su puesto como secretario técnico del Kosner Baskonia, después de cerca de 40 años ligado al club. La entidad ha anunciado que continuará formando parte de su estructura como asesor de Presidencia, “aportando su experiencia, conocimiento y pasión por el baloncesto”.

Durante su trayectoria, Salazar ha participado en la incorporación de jugadores como Marcelo Nicola, Luis Scola, Andrés Nocioni y Tiago Splitter, entre otros. En este último año ha trabajado como apoyo de Juan Pedro Cazorla, actual secretario técnico, al que ha “preparado” para el cargo durante los últimos años.

El Baskonia ha querido agradecer públicamente “extraordinaria trayectoria, su lealtad y su contribución al crecimiento de nuestro club”. En próximas fechas, la entidad le rendirá un “un merecido reconocimiento por su trayectoria y dedicación”.