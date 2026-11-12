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No se venderán entradas para el Baskonia vs. Hapoel Tel-Aviv

A diferencia del año pasado, los abonados del Kosner Baskonia podrán entrar al Buesa Arena para ver el encuentro de Euroliga del 17 de noviembre.

(Foto de ARCHIVO) Rueda de prensa de Palestinarekin Elkartasuna REMITIDA / HANDOUT por PALESTINAREKIN ELKARTASUNA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 20/10/2026
Rueda de prensa de Palestinarekin Elkartasuna del pasado octubre, exigiendo que se suspendan los partidos del Baskonia contra los conjuntos israelíes. Imagen: Europa Press
Euskaraz irakurri: Ez da sarrerarik salduko Baskonia eta Hapoel Tel Aviven arteko partidarako
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

Los abonados del Kosner Baskonia, podrán entrar al Buesa Arena para ver el encuentro de Euroliga contra el Hapoel Tel-Aviv, este 17 de noviembre. Sin embargo, no se venderán entradas.

A diferencia del año pasado, que el público vitoriano no pudo entrar a ninguno de los encuentros antre los equipos Maccabi y Hapoel, este año podrán hacerlo, pero con un dispositivo especial de seguridad habilitado para la ocasión.

Los abonados tendrán que presentar el DNI/pasaporte físico del titular del abono a la hora de acceder al Buesa Arena. En cuanto al abono, se podrá acceder tanto con el físico como con el digital, pero el club ha advertido que, en este caso, serán intrasferibles.

Debido a los controles extra “con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del encuentro, así como la seguridad de todas las personas asistentes”, el club ha dado a conocer que las puertas se abrirán una hora y media antes del encuentro y recomiendan a todos los abonados “acudir con antelación al pabellón”.

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