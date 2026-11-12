Los abonados del Kosner Baskonia, podrán entrar al Buesa Arena para ver el encuentro de Euroliga contra el Hapoel Tel-Aviv, este 17 de noviembre. Sin embargo, no se venderán entradas.

A diferencia del año pasado, que el público vitoriano no pudo entrar a ninguno de los encuentros antre los equipos Maccabi y Hapoel, este año podrán hacerlo, pero con un dispositivo especial de seguridad habilitado para la ocasión.

Los abonados tendrán que presentar el DNI/pasaporte físico del titular del abono a la hora de acceder al Buesa Arena. En cuanto al abono, se podrá acceder tanto con el físico como con el digital, pero el club ha advertido que, en este caso, serán intrasferibles.

Debido a los controles extra “con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del encuentro, así como la seguridad de todas las personas asistentes”, el club ha dado a conocer que las puertas se abrirán una hora y media antes del encuentro y recomiendan a todos los abonados “acudir con antelación al pabellón”.