Márcio Santos cae lesionado y agrava los problemas del Baskonia

El Kosner Baskonia pierde a otro jugador importante en su juego interior. El pívot Marcio Santos sufrió una rotura de fibras en el gemelo izquierdo durante el último entrenamiento previo al partido ante el Fenerbahce. De cara a la próxima jornada de la Euroliga, esta lesión complica aún más los planes de Perasovic.

Con este escnario, Kenneth Faried será el único jugador interior disponible parael próximo compromiso europeo. El club ha confirmado que Santos “ya trabaja en su recuperación con los servicios médicos del club y las evolución y sensaciones del jugador marcarán el plazo de regreso a la actividad con el equipo”.