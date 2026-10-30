El Asvel derrota al Kosner Baskonia a base de triples (94-79)

El Asvel Villeurbanne ha sepultado este viernes al Kosner Baskonia a base de triples, 94-79, en un partido de Euroliga que ha dominado desde el primer cuarto a causa de una mala defensa azulgrana. El equipo vitoriano sigue sin ganar con Velimir Perasovic en el banquillo.

Los triples han ayudado al conjunto galo a seguir el ritmo anotador de Baskonia, que ha logrado correr después de varias defensas acertadas. Pero los errores en el lanzamiento exterior han frenado la progresión anotadora del equipo de Perasovic.

La debilidad defensiva ha generado muchos desequilibrios en el uno contra uno y el conjunto galo se ha ido por delante, 26-16.

Los de Toni Parker anotaban con mucha facilidad y han aprovechado los despistes de un Baskonia que no encontraba la dureza de otros encuentros. Los azulgranas han trabajado mejor los ataques y han sacado tiros libres que les han mantenido en el encuentro, 49-39 al descanso.

La escuadra vitoriana ha mejorado tras el paso por vestuarios, ha tenido más puntería y energía que le ha permitido defender mejor, pero de nuevo los errores y las pérdidas de balón le han impedido entrar de lleno en el marcador.

Baskonia ha estrechado el marcador en seis puntos, pero el quinto triple de Patty Mills ha enterrado las opciones del equipo vasco, 75-59.

Un 6-0 de salida a favor de los franceses ha terminado por romper el partido, 94-79.