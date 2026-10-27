El Real Madrid impone su ritmo ante un Baskonia que no se rinde (86-104)
El conjunto gasteiztarra ha ofrecido una intensa oposición a pesar de sus limitaciones de plantilla, antes de caer ante el dominio madridista en el tramo final.
El Kosner Baskonia ha perdido 86-104 ante el Real Madrid en la octava jornada de la Euroliga. El equipo vitoriano, condicionado por las bajas, ha intentado mantenerse en el partido, pero ha tenido dificultades para seguir el ritmo de los visitantes.
El conjunto madrileño ha dominado el encuentro desde los primeros minutos y ha llegado al descanso con un 46-56. El Baskonia ha reaccionado en varios momentos del partido, con las aportaciones de AJ Lawson, Stefan Joksimovic y Kenneth Faried, pero no ha logrado reducir la diferencia de forma sostenida.
Tras el paso por vestuarios, los alaveses han seguido buscando alternativas para acercarse en el marcador, aunque el Real Madrid ha controlado el tercer cuarto con un 69-82. En el último cuarto, el Baskonia ha vuelto a recortar distancias, pero la reacción no ha tenido continuidad ante un rival que ha recuperado rápidamente el control del partido.
Los locales han seguido intentándolo hasta el final, aunque han terminado perdiendo por 86-104. El regreso de Kobi Simmons y las aportaciones de Joksimovic han sido algunos de los aspectos positivos para un Baskonia que no ha podido frenar el dominio madridista.