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Perasovic, nuevo entrenador del Baskonia: “Estamos en una situación en la que no hay más remedio que trabajar”
Velimir Perasovic ha sido presentado este miércoles como nuevo entrenador del Kosner Baskonia. Ha hablado en rueda de prensa sobre su nuevo proyecto, entre otros temas.
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