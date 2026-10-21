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Perasovic, nuevo entrenador del Baskonia: “Estamos en una situación en la que no hay más remedio que trabajar”

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GRAFCAV940. VITORIA, 21/10/2026.-El nuevo entrenador del Kosner Baskonia, Velimir Perasovic, muestra la camiseta del club este miércoles en su presentación. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00

Velimir Perasovic, entrenador del Kosner Baskonia. Imagen: EFE

Euskaraz irakurri: Perasovic, Baskoniako entrenatzaile berria: "Lan egitea beste erremediorik ez dagoen egoeran gaude"
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Última actualización

Velimir Perasovic ha sido presentado este miércoles como nuevo entrenador del Kosner Baskonia. Ha hablado en rueda de prensa sobre su nuevo proyecto, entre otros temas.

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