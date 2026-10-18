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Victoria de La Laguna Tenerife sobre Kosner Baskonia (82-77)
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak galdu egin du Tenerifen (82-77)
La Laguna Tenerife ha derrotado al Kosner Baskonia (82-77) en un partido muy trabajado por parte de los de Jaka Lakovic que, a pesar de verse contra las cuerdas en el tercer cuarto, firmaron unos aguerridos últimos diez minutos para remontar el encuentro y consumar una gran victoria.
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