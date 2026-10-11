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Kosner Baskoniak Joventut menderatu du (93-73)
Kosner Baskoniak 93-73 irabazi dio Asisa Joventuti igande honetan Buesa Arenan, eta, horrenbestez, bolada onari eutsi dio Endesa Ligan. Rodions Kurucsen eta Chris Duarteren lana erabakigarria izan da Baskoniaren garaipenean.
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