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Kosner Baskoniak Joventut menderatu du (93-73)

Iragarkia
VITORIA, 11/10/2026.- El base del Joventut Nicolás Laprovíttola (d) defiende al escolta del Baskonia Damion Baugh (i) durante el encuentro de la Liga Endesa entre Saski Baskonia y Club Joventut Badalona celebrado este domingo en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. EFE/ L. Rico
18:00 - 20:00
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Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak 93-73 irabazi dio Asisa Joventuti igande honetan Buesa Arenan, eta, horrenbestez, bolada onari eutsi dio Endesa Ligan. Rodions Kurucsen eta Chris Duarteren lana erabakigarria izan da Baskoniaren garaipenean.

Saskibaloia ACB Endesa Liga Saski Baskonia

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