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El Kosner Baskonia logra doblegar al Joventut (93-73)

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VITORIA, 11/10/2026.- El base del Joventut Nicolás Laprovíttola (d) defiende al escolta del Baskonia Damion Baugh (i) durante el encuentro de la Liga Endesa entre Saski Baskonia y Club Joventut Badalona celebrado este domingo en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. EFE/ L. Rico
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak Joventut menderatu du (93-73)
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Última actualización

El Kosner Baskonia se ha impuesto por 93-73 al Asisa Joventut este domingo en el Buesa Arena y sigue con su buena racha en la Liga Endesa. Las actuaciones de Rodions Kurucs y Chris Duarte han sido claves en el triunfo baskonista.

Baloncesto Liga Endesa Saski Baskonia

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