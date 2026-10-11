¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
El Kosner Baskonia logra doblegar al Joventut (93-73)
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak Joventut menderatu du (93-73)
El Kosner Baskonia se ha impuesto por 93-73 al Asisa Joventut este domingo en el Buesa Arena y sigue con su buena racha en la Liga Endesa. Las actuaciones de Rodions Kurucs y Chris Duarte han sido claves en el triunfo baskonista.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El Kosner Baskonia sufre ante el Besiktas la tercera derrota en la Euroliga (84-92)
EN DIRECTO
Hace min.
Félix Fernández: “La NBA lo que quiere es la Euroliga; la decisión es seguir nuestro plan”
EN DIRECTO
Hace min.
El Kosner Baskonia presenta al pívot Márcio Santos: “Aporto energía, ese estilo brasileño de sonreír en cada cosa que hacemos”
EN DIRECTO
Hace min.
Chris Duarte: “Hemos sufrido mucho desde la pretemporada; todos queremos ganar partidos”
EN DIRECTO
Hace min.
El Baskonia arrolla al Girona (118-78)
EN DIRECTO
Hace min.
Un serio Kosner Baskonia logra ante el Olimpia Milán su primer triunfo europeo (86-76)
EN DIRECTO
Hace min.
La Fundación Baskonia Alavés celebra su primera gala
EN DIRECTO
Hace min.
El Kosner Baskonia se lleva el segundo varapalo continental en Valencia (111-88)
EN DIRECTO
Hace min.
El Kosner Baskonia incorpora al brasileño Marcio Santos a su juego interior
Cargar más