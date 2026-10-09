Kosner Baskoniak hirugarren porrota jaso du Euroligan, Besiktasen aurka (84-92)
Kanpoko saskiratzeek aldeak markatu dituzte eta partida turkiarren alde atera da. Horrela, euskal taldeak txapelketako hirugarren porrota jaso du.
Kanpoko saskiratzeek Besiktasen alde bideratu dute partida ostiral honetan Kosner Baskoniaren aurka, Gasteizen jokatutako Euroligako laugarren jardunaldiko norgehiagoka 84-92 bukatu ondoren.
Partida abiadura handiz hasi da eta Besiktas erasoan arinago aritu da, etxekoek jaurtiketa librearen bidez kolpea murriztu duten bitartean. Talde turkiarrak kanpoko jaurtiketetan izandako punteria nahikoa izan da partidako lehen zuloa irekitzeko.
Pibot brasildarraren eta harrobiko Stefan Joksimovic jokalari esloveniarraren sarrerek Baskoniaren energia bizitu dute, defentsan sufritzen jarraitu duten arren. 8-0eko partzial batek norgehiagoka berdindu du, baina Anthony Brownen 3+1eko batek Baskoniaren erreakzioa eten du.
Joksimovicen saskiratze batek aurretik utzi du Baskonia atsedenaldian, 51-49, eta 9-2ko partziala lortu du.
Wenyen Gabrielek Baskonia zigortu du bigarren zatiko hasierako minutuetan, defentsan egindako akatsez beteta. Minutuek aurrera egin ahala, maila fisikoa handituz joan da eta kanpoko jaurtiketak erabakigarriak izan dira turkiarren alde itzuli den markagailuan.
Euskal taldeak ez du amore eman eta eraso bakoitza etengabeko talka bihurtu da, 71-73.
Besiktas hobeto sartu da azken erasoan. Baskoniari kosta egin zaioa esnatzea eta izerdia bota behar izan du puntuak lortzeko. Dotsonek 3 puntu gehiago lortu ditu eta turkiarrek partida bideratu dute.
Baskoniak 700 partida bete ditu Euroligan
Kosner Baskoniak 700 partida bete ditu Besiktasen aurka Euroligan, txapelketa 2000. urtean sortu zenetik.
Talde gasteiztarrak 369 garaipen eta 331 porrot bildu ditu orain arte, eta Europako txapelketa honetan partida gehien jokatu dituen laugarrena da, Bartzelona (732), Olympiacos (726) eta Panathinaikosen (708) atzetik.
2000ko urriaren 18an jokatu zuen lehen partidatik Gasteizko taldeak bost Lauko Final jokatu ditu, baita txapelketaren historiako lehen finala ere, bost partidatako onena, Kinder Boloniaren aurka.