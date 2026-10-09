El Kosner Baskonia sufre ante el Besiktas la tercera derrota en la Euroliga (84-92)

El acierto exterior marcó diferencias este viernes a favor de Besiktas ante Kosner Baskonia, al que superó en Vitoria-Gasteiz, 84-92, en la cuarta jornada de la Euroliga.

El partido comenzó con mucha velocidad y con un Besiktas mucho más fluido en ataque, mientras los locales amortiguaban el golpe desde el tiro libre. La munición del conjunto turco en el exterior fue suficiente para abrir el primer hueco del partido.

La entrada del pívot brasileño y del canterano esloveno Stefan Joksimovic multiplicaron la energía de un Baskonia muy plano, que seguía sufriendo en defensa. Un parcial de 8-0 igualó el choque, pero un 3+1 de Anthony Brown detuvo en secó a un Baskonia.

Una canasta de Joksimovic sobre la bocina dejó al Baskonia por delante al descanso, 51-49, que cerró un parcial de 9-2.

Wenyen Gabriel castigó al Baskonia en los primeros compases de una segunda mitad cargada de errores defensivos en los dos bandos. El nivel físico fue creciendo con el paso de los minutos y la diferencia en el acierto exterior fue clave en un marcador que volvió a favor de los turcos.

Los locales no se desengancharon y cada ataque se convirtió en un choque de trenes constante, 71-73.

Besiktas entró mejor en el último asalto. Al Baskonia le costó despertar y sudaba para sumar puntos. Un 3 más 1 de Dotson encarriló el partido para el plantel turco.