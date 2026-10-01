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La Fundación Baskonia Alavés celebra su primera gala
Euskaraz irakurri: Baskonia Alaves fundazioaren lehen gala ospatu dute Gasteizen
La Fundación Baskonia Alavés ha celebrado esta tarde su primera gala, en Gasteiz. En dicho acto, La Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Asociación Gizarterako y la iniciativa Araba Euskaraz han sido galardonados.
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