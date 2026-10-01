FUNDACIÓN BASKONIA ALAVÉS
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La Fundación Baskonia Alavés celebra su primera gala

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Baskonia Alaves fundazioaren lehen gala
18:00 - 20:00
Los premiados en la gala de la Fundación Baskonia Alavés. Foto: Deportivo Alavés
Euskaraz irakurri: Baskonia Alaves fundazioaren lehen gala ospatu dute Gasteizen
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Última actualización

La Fundación Baskonia Alavés ha celebrado esta tarde su primera gala, en Gasteiz. En dicho acto, La Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Asociación Gizarterako y la iniciativa Araba Euskaraz han sido galardonados.

Saski Baskonia Alavés

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