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Paolo Galbiati, Kosner Baskonia-Olympiakos osteguneko partidari begira: “Mailarik onena ematea espero dut”
Ostegunean, euskal taldeak Euroligan egingo du debuta, Gasteizen, Europako txapelduna aurkari; Paolo Galbiati entrenatzaileak anbizio eta ilusio hanidz prestatu du partida hori.
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