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Kobi Simmonsek “prest" ikusten du Kosner Baskonia Euroligako lehen partidarako

Iragarkia
Kobi-Simmons-Kosner-Baskonia
18:00 - 20:00
Kobi Simmons Kosner Baskoniako jokalaria. Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Joko-antolatzaile estatubatuarrak Euroligako lehen jardunaldian, Olympiakosen aurka, "oso neurketa fisikoa" espero duela azaldu du. Txapeldunaren aurka hasiko direla jakinda, norgehiagoka Gasteizko taldeak "proba ona" duela uste du.

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga

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