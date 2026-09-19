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Baskoniak porrot egin du Joventuten aurka, eta Superkopako finalik gabe geratu da (96-84)
Kosner Baskoniak 96-84 galdu du Asisa Joventuten aurka larunbat honetan jokatu den Endesa Superkopako lehen finalerdian, Badalonan.
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