Endesa Superkopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Baskoniak porrot egin du Joventuten aurka, eta Superkopako finalik gabe geratu da (96-84)

Iragarkia
BADALONA (BARCELONA), 19/09/2026.- El escolta norteamericano del Baskonia D.J. Stewart Jr. (d) lucha con el pívot sueco del Joventut de Badalona Simon Birgander (i) durante la primera semifinal de la Supercopa Endesa disputado, esta tarde en el Pabellón Olímpico de Badalona entre el Asisa Joventut y Kosner Baskonia. EFE/ Quique García
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak 96-84 galdu du Asisa Joventuten aurka larunbat honetan jokatu den Endesa Superkopako lehen finalerdian, Badalonan. 

Saskibaloia Saski Baskonia Saskibaloiko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X