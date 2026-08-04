Kosner Baskonia
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Galbiati eta Sedekerskis, hunkituta Gasteizen txupinazoa bota aurretik

Iragarkia
Sedekerskis-Galbiati-Fernandez-antes-de-lanzar-txupinazo-Vitoria-la-blanca
18:00 - 20:00

Felix Fernandez Kosner Baskoniako kirol zuzendaria, Paolo Galbiati entrenatzailea, Tadas Sedekersis kapitaina eta Myriam Pereda klubeko zaleen ordezkaria. Irudia: Kosner Baskonia

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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Felix Fernandez Kosner Baskoniako kirol zuzendaria, Paolo Galbiati entrenatzailea, Tadas Sedekersis kapitaina eta Myriam Pereda klubeko zaleen ordezkaria izan dira Andre Maria Zuriaren jaiei hasiera emateko txupinazoa jaurtitzeko arduradunak.

Saskibaloia Saski Baskonia Paolo Galbiati

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