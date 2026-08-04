Galbiati y Sedekerskis, emocionados antes de lanzar el chupinazo en Vitoria-Gasteiz
El director deportivo del Kosner Baskonia, Félix Fernández; el entrenador, Paolo Galbiati; el capitán Tadas Sedekersis y la representante de la afición del club Myriam Pereda han sido los encargados de lanzar el chupinazo para dar inicio a seis días de fiestas con la bajada de Celedón.
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Tras cinco temporadas como secretario técnico del Bàsquet Manresa, el catalán recaló el curso pasado en el conjunto alavés. Pujol se ha desvinculado de forma unilateral, una decisión que provocará que el club vitoriano probablemente presente una denuncia por vía judicial.
El Kosner Baskonia empezará su camino europeo en casa ante el actual campeón, el Olympiacos
Será el 24 de septiembre. Así, el inicio de la competición continental se adelanta unos días respecto al curso pasado. Los baskonistas disputarán tres de las cuatro primeras jornadas en su feudo. El Real Madrid visitará Vitoria-el 27 de octubre, y el Barcelona el 16 de diciembre.
El escolta canadiense AJ Lawson refuerza el perímetro del Kosner Baskonia hasta 2028
Con una altura de 1,98 metros, tiene a sus 26 años experiencia en la NBA, donde ha disputado 107 partidos con Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks y Toronto Raptors. En el último curso ha estado a caballo entre la G-League y NBA, con un contrato dual.
Baskonia anuncia que Mamadi Diakité no continuará en el club
El ala-pivot continuará con su carrera en el Dubái Basketball tras haber jugado 76 partidos en el equipo gasteiztarra.
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El club gasteiztarra también se ha despedido este viernes de Tim Luwawu-Cabarrot, lo que significa que no acudirá al derecho de tanteo, tras alcanzar este un acuerdo con el Real Madrid.
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