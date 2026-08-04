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Galbiati y Sedekerskis, emocionados antes de lanzar el chupinazo en Vitoria-Gasteiz

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18:00 - 20:00

El director deportivo del Kosner Baskonia, Félix Fernández; el entrenador, Paolo Galbiati; el capitán Tadas Sedekersis y la representante de la afición del club Myriam Pereda. Imagen: Kosner Baskonia

Euskaraz irakurri: Bideoa: Paolo Galbiati eta Tadas Sedekerskis, hunkituta Andre Maria Zuriaren txupinazoa bota aurretik, Gasteizen Zeledonen jaitsieran
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El director deportivo del Kosner Baskonia, Félix Fernández; el entrenador, Paolo Galbiati; el capitán Tadas Sedekersis y la representante de la afición del club Myriam Pereda han sido los encargados de lanzar el chupinazo para dar inicio a seis días de fiestas con la bajada de Celedón.

Baloncesto Saski Baskonia Paolo Galbiati

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