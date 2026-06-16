El jugador de Kosner Baskonia Kobi Simmons continuará en el conjunto vitoriano dos temporadas más, hasta 2028, según ha anunciado este martes la entidad vitoriana.

La buena temporada del base norteamericano le ha valido para continuar en Vitoria-Gasteiz, después de haber llegado con el curso ya empezado, en el mes de octubre, procedente de los Zhejiang Golden Bulls de China, para cubrir el puesto por la lesión de dos meses del titular Trent Forrest.

Su buen rendimiento hizo que en diciembre se le extendiera el contrato hasta acabar el curso y ahora ha renovado.

“Desde su llegada a Vitoria ha encajado a la perfección con la entidad y su afición, haciendo disfrutar al baskonismo con grandes noches”, han señalado desde el club.

Simmons ha disputado esta temporada 60 partidos con un promedio de 11,8 puntos, 2,8 asistencias y 11 créditos de valoración.