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Resumen del segundo partido del play-off de cuartos de final Asisa Joventut vs. Kosner Baskonia (82-63)

BADALONA (BARCELONA), 05/06/2026.- El base del Joventut Cameron Hunt (d) lanza a canasta ante Matteo Spagnolo, del Baskonia, durante el segundo partido del play off de cuartos de final de Liga Endesa entre el Joventut y el Kosner Baskonia, este viernes en el Olimpic de Badalona. EFE/Alejandro García
18:00 - 20:00
Joventut vs Baskonia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Asisa Joventut vs Kosner Baskonia final-laurdenetako play-offeko bigarren partidaren laburpena (82-63)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El equipo de Paolo Galbiati no ha podido cerrar la eliminatoria en el segundo partido y el domingo jugará una final en el Buesa Arena. El equipo vitoriano ha comenzado mal el juego y luego no han podido darle la vuelta al partido.

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