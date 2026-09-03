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Kutxabank Araski presenta a Aleksandra Stanacev y Kristina Racovic

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Aleksandra Stanacev eta Kristina Racovic
18:00 - 20:00
Aleksandra Stanacev y Kristina Racovic en la presentación oficial del Kutxabank Araski.
Euskaraz irakurri: Kutxabank Araskik Aleksandra Stanacev eta Kristina Racovic aurkeztu ditu
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Última actualización

El Kutxabank Araski ha presentado a dos jugadoras: La base Aleksandra Stanacev y la ala pívot Kristina Racovic. Las jugadoras de Serbia y Montenegro ya acumulan experiencia en la Liga Femenina Endesa.

Aleksandra Stanacev, nuevo fichaje del Kutxabank Araski
Kristina Rakovic, nueva jugadora del Kutxabank Araski
Araski AES Baloncesto Mujeres deportistas Liga Femenina Endesa

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