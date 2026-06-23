Kutxabank Araskik Maria Roters hegalekoa fitxatu du
Roters, 25 urtekoa bera, Unicajatik iritsi da euskal taldera; azken denboraldian, oso gertu izan du Endesa Ligarako igoera.
Kutxabank Araskik Maria Roters hegalekoa fitxatu du, asteartean Gasteizko klubak berak iragarri duenez. Roters, 25 urtekoa bera, Unicajatik iritsi da euskal taldera; azken denboraldian, oso gertu izan du Endesa Ligarako igoera.
Tenerifen jaiotako jokalaria, adierazi du Araskik, “pistan egiten duen etengabeko lanagatik nabarmentzen da, eta jokoa orekatu egiten du; gainera, indar fisiko handia duenez eta balio-aniztasun handiko jokalaria denez, aritu ahal da hegaleko bezala eta hegaleko-pibot postuan ere bai, taldearen beharren arabera”.
Estatu Batuetan ibilitakoa da, Fairleigh Dickinsoneko eta Alabamako unibertsitateetan. Profesional bezala, Roters talde hauetan aritu da: Tenerifeko Real Club Nauticon, Vega Lagunera Adarevan, eta Unicajan. Malagan, 2025-2026 denboraldian, 33 partida jokatu ditu, eta, batez beste, 7,7 puntu sartu 3,4 errebote hartu eta 2,2 asistentzia eman ditu, neurketako.
Made Urieta Araskiren entrenatzailearen iritziz, Roters “gudaria da, ez du baloia behar nabarmentzeko, eta talderako itsasgarria izango balitz bezala aritu ahal da. Endesa Ligan oraindik jokatu ez badu ere, uste dugu ekarpen bikaina egin ahal diola taldeari”.
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