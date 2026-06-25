Endesa Liga
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Dominique Toussaintek ez du Kutxabank Araskin jarraituko

Jokalari amerikarrak Endesa Ligako 30 partidak jokatu ditu, batez beste 9,9 puntu, 3,2 errebote eta 2,1 asistentzia eginda.

Dominique Toussaint, Kutxabank Araski
Dominique Toussaintek ez du Kutxabank Araskin jarraituko
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Dominique Toussaintek ez du Kutxabank Araskin jarraituko datorren denboraldian, talde arabarrak ostegun honetan iragarri duenez.

Emakumezkoen Endesa Ligako 30 partidak jokatu ditu sasoi honetan. Batez beste, 9,9 puntu, 3,2 errebote eta 2,1 asistentzia lortu ditu, 24 minutu jokatuta. Talde arabarrak eskerrak eman dizkio jokalariari "denboraldi honetan egindako lanagatik".

Araski AES Saskibaloia

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