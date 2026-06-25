Dominique Toussaintek ez du Kutxabank Araskin jarraituko
Jokalari amerikarrak Endesa Ligako 30 partidak jokatu ditu, batez beste 9,9 puntu, 3,2 errebote eta 2,1 asistentzia eginda.
Dominique Toussaintek ez du Kutxabank Araskin jarraituko datorren denboraldian, talde arabarrak ostegun honetan iragarri duenez.
Emakumezkoen Endesa Ligako 30 partidak jokatu ditu sasoi honetan. Batez beste, 9,9 puntu, 3,2 errebote eta 2,1 asistentzia lortu ditu, 24 minutu jokatuta. Talde arabarrak eskerrak eman dizkio jokalariari "denboraldi honetan egindako lanagatik".
Zure interesekoa izan daiteke
Kutxabank Araskik Maria Roters hegalekoa fitxatu du
Roters, 25 urtekoa bera, Unicajatik iritsi da euskal taldera; azken denboraldian, oso gertu izan du Endesa Ligarako igoera.
Maddie Garrick, Kutxabank Araskiko jokalari berria
Australiako hegalekoa CAB Estepona eta Movistar Estudiantesetik igaro ondoren iritsi da Gasteizera, “erreferentzia anotatzailea” izateko helburuarekin.
Kutxabank Araskik Laura Piera fitxatu du
Kataluniako jokalaria Joventut taldean aritu ostean dator Gasteizera.
Lotta-Maj Lahtinenek Kutxabank Araskirekin berritu du
Finlandiako hegalekoak beste denboraldi batez geratuko da Araskin, bigarren urteari ekingo dio elastiko berdearekin.
Mama Dembelek ez du Kutxabank Araskin jarraituko
Base katalanak amaiera eman dio Araskiko etapari azken denboraldian 27 norgehiagoketan parte hartu ondoren.
Sami Hillek ez du Araskin jarraituko
Azkeneko hiru denboraldiak Gasteizko taldean eman ditu jokalari kanadiarrak; bertara 2023an ailegatu zen. 90 partidatan 983 puntu lortu ondoren, Araskiren historian punturik gehien egin dituen bigarren jokalaria izanda uzten du taldea.
Quinn Dornstauderrek Kutxabank Araski utziko du denboraldiaren amaieran
Jokalari kanadarra funtsezkoa izan da mailari eusteko.
Made Urieta: “Ezin naiz zoriontsuago egon"
Kutxabank Araskik saskibaloiko maila gorenean jarraituko du datorren denboraldian ere, Emakumezkoen Endesa Ligako azken jardunaldian Estepona 74-77 garaitu ondoren larunbat honetan. Hil hala biziko partida izan du Gasteizko taldeak, eta dena eman du elitean jarraitzeko.
Araskik mailari eustea du jokoan azken bi jardunaldietan, baina Iratxe Rodriguez presidentea baikor azaldu da
Larunbatean Kutxabank Araskik partida garrantzitsua jokatuko du Mendizorrotzan Ferrolen aurka. Bi jardunaldi besterik falta ez direnean gasteiztarrak jaitsiera postuetan daude. Ziurrenik geratzen zaizkien bi neurketak irabazi beharko dituzte.