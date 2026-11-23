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Pansa, Fernandez, Rubio, Balcerowski eta Perry, 9. jardunaldiko jokaldi onenen protagonistak
Jean-Marc Pansa (UCAM Murtzia), Jaime Fernandez (Casademont Zaragoza), Ricky Rubio (Asisa Joventut), Balcerowski-Minaya (FC Bartzelona) eta Kendrick Perry (Unicaja) izan dira Endesa Ligako bederatzigarren jardunaldiko bost jokaldirik onenetako protagonistak.
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