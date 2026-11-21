Surne Bilbaok eta Kosner Baskoniak arnasa hartzeko aprobetxatu nahi dute derbia
Endesa Ligako 9. jardunaldiko partida 12:00etan hasiko da, eta zuzenean ikusi ahal izango da kirolakeitb.eus atarian eta ETB2n.
Surne Bilbaok eta Kosner Baskoniak euskal derbia jokatuko dute igandean Bilbao Arenan, garaipenaren bidera itzuli eta sentsazio onak berreskuratzeko helburuarekin. Endesa Ligako 9. jardunaldiko partida 12:00etan hasiko da, eta zuzenean ikusi ahal izango da kirolakeitb.eus atarian eta ETB2n.
Kopa jokatzeko aukera emango dien postu bat eskuratzeko borrokan ari dira biak, eta etxean galtzetik datoz. Txapelketako azken asteburua da, geldialdia egin aurretik, eta Miribillan asko izango da jokoan.
Jaume Ponsarnauren taldea 9. postuan dago sailkapenean, 4 garaipen eta 4 porrot eskuratuta, eta kantxa faktorea eta Harald Freyren itzultzea aprobetxatzen saiatuko da.
Norvegiako joko-antolatzailea berreskuratzeak indarra emango dio erasoan azkarrago aritu behar duen talde bati, Miribillan UCAM Murtziaren aurka galduta, denboraldiko lehen porrota jasota.
Bestalde, Velimir Perasovicen taldea 5. dago, 5 garaipen eta 3 porrot bilduta, eta etxetik kanpo jokatu dituen 4 partidetako 2 irabazi ditu. Hala ere, Real Madrilen aurka galdu eta gero Euroligan bolada txarrean murgilduta baitago, azken 13 partidetako 11 jarraian galdu baititu eta garaipen bakarra lortu baitu.
Balantze historikoa Baskoniaren aldekoa da norgehiagoka zuzenetan, 37-9ko balantze orokorrarekin eta 16-8ko balantzearekin Bilboko pistan Endesa Ligan jokatutako 23 partidetan.
Etxekoen azken garaipena 2024ko martxoaren 24an izan zen, Ponsarnauren taldea 82-80 gailendu zenean, Kristian Kullamae estoniarraren hiruko ikusgarri bati esker.