Surne Bilbaok mendean hartu du Kosner Baskonia Miribillako derbian (84-80)
Ponsarnauren taldeak markagailua irauli du bigarren zatian, eta 2024ko martxotik Baskoniaren kontra lortu duen lehen garaipena eskuratu du horrela.
Surne Bilbao nagusitu da igande honetan Miribillan jokatu den euskal derbian, Kosner Baskonia 84-80 menderatuta. Ponsarnauren taldeak markagailua irauli du bigarren zatian, eta 2024ko martxotik lehen aldiz menderatu du Baskonia. Arabako taldeak partida bideratuta zuen, baina hirugarren laurden txarrak zigortu egin du, etxeko taldeak 22-2ko partziala lortu baitu. Azken laurdenean bisitariek ezin izan diote buelta eman markagailuari, eta, ondorioz, Gasteizko taldeak burua altxatu gabe jarraitzen du, beste porrot bat pilatuta.
Oker hasi da partida Baskoniarentzat, AJ Lawson azken orduan baja izan baita, birus batek arnasketa arazoak eraginda.
Jokalari gutxi izan arren, Gasteizko taldeak Surne Bilbaoren hasiera onari eutsi dio lehen abantaila esanguratsua lortzeko (9-19), Frisch inspiratu batek gidatuta.
Perasovicen taldeak estu eta larri jarri du saskiratzeko zailtasunak zituen Surne Bilbao. Puntu erraz gehiegi lortu ditu, eta aurkariari 13 puntuko aldea ireki dio (14-27) lehen laurdena amaitu aurretik.
Dinamika bigarren partzialaren hasieran ere mantendu da. Beltzezko gizonek intentsitatea handitu dute defentsan, baina Baskoniak aldeari eutsi dio (26-39) laurdenaren erdialdera arte.
Orduan, Hlinason onena agertu da, Surne Bilbaok aldea murrizteko eta aurretik jartzeko (45-44). Islandiako pibotak bi jaurtiketa libre sartu ditu atsedenaldira iristeko 31 segundo falta zirenean.
Abantaila iragankorra izan da, Frischen hiruko batek eta Simmonsen lapurreta batek ekimena itzuli baitiete bisitariei (45-49), 2. laurdenaren amaieran.
Bigarren zatia erasoan trabatuta egon diren bi taldeekin hasi da, eta Baskoniak iturria ireki du 9 puntuko errenta lortzeko (48-57). Hortik aurrera, Surnek gora egin du, Normantas bikain baten eskutik.
Lituaniarrak 11 puntu jarraian egin ditu Ponsarnauren taldearentzat. Perasovicen hutsarte batek, 16-2ko partzial baten ondoren, ez du odoljarioa eten, eta 22-2ko partziala itxi dute etxekoek.
Simmonsek 6 puntu jarraian batu ditu, eta Miribila urduri jarri da, baina Normantasek berriro itzali du Baskoniaren erreakzioa. Perasovicen mutilek, hala ere, ez dute amore eman. Azken minutuan, 82-77, Frischek ez du hiruko batekin asmatu eta Hlinasonek partida amaitzeko 30 segundo falta zirenean erabaki du partida.