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Pansa, Fernández, Rubio, Balcerowski y Perry protagonizan las cinco mejores jugadas de la novena jornada
Jean-Marc Pansa (UCAM Murcia), Jaime Fernández (Casademont Zaragoza), Ricky Rubio (Asisa Joventut) , Balcerowski-Minaya (FC Barcelona) y Kendrick Perry (Unicaja) han protagonizado las cinco mejores jugadas, el Top 5, de la novena jornada de la Liga Endesa.
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