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Spagnolo eta Ansorregi: “Ez galdu euskal derbia”
Matteo Spagnolok eta Manex Ansorregik saskibaloiko euskal derbiarekin gozatzeko deia egin diete zaleei. Ez galdu Surne Bilbao Basket eta Saski Baskoniaren arteko neurketa ikusgarria igande honetan, azaroaren 22an, 12:00etatik aurrera, zuzenean kirolakeitb.eus atarian, ETB2n eta ETBONen.
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