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Spagnolo y Ansorregi: “No te pierdas el derbi vasco”
Euskaraz irakurri: Spagnolo eta Ansorregi: “Ez galdu euskal derbia”
Matteo Spagnolo y Manex Ansorregi animan a la afición a disfrutar con el derbi vasco de baloncesto. No te pierdas el espectacular duelo entre Surne Bilbao Basket y Saski Baskonia este domingo, 22 de noviembre, a partir de las 12:00, en directo en kirolakeitb.eus, ETB2 y ETBON.
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