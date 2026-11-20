Matteo Spagnolo y Manex Ansorregi animan a la afición a disfrutar con el derbi vasco de baloncesto. No te pierdas el espectacular duelo entre Surne Bilbao Basket y Saski Baskonia este domingo, 22 de noviembre, a partir de las 12:00, en directo en kirolakeitb.eus, ETB2 y ETBON.