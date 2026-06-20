Endesa Liga
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Valentziak aise menderatu du Bartzelona eta finala berdindu du (102-75)

Iragarkia
Valencia, 20/06/2026. Braxton Key (i), del Valencia Basket, y Tornike Shengelia, del Barcelona, durante el segundo partido de las Finales de la Liga Endesa disputado hoy sábado en el pabellón Roig Arena de Valencia, entre Valencia Basket y FC Barcelona. EFE/Miguel Ángel Polo.
18:00 - 20:00
Valentzia vs Bartzelona. Argazkia: EFE
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Valentzia Basketek 102-75 gainditu du Bartzelona larunbat honetan Endesa Ligako finaleko bigarren partidan eta Kataluniako taldeak ostegunean lortutako garaipena berdindu du.

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Zer behar dute Kosner Baskoniak bigarren postua lortzeko eta Surne Bilbaok play-offetarako sailkatzeko?
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zer behar dute Kosner Baskoniak bigarren postua lortzeko eta Surne Bilbaok play-offetarako sailkatzeko?

Bi euskal taldeek asko dute jokoan Endesa Ligako fase erregularreko azken jardunaldian. Gasteizko taldeak eskura du bigarren postua eskuratzea Unicaja Malagari irabaziz gero. Horretarako, Valentzia Basketek eta Barçak geratzen zaizkien bi partidak ez irabaztea ere beharrezkoa dute. Bilbotarrek, bestalde, euren esku dute play-offak jokatzea eta 7., 8. edo 9. izan daitezke. Bigarren eta zazpigarren sailkatuak geratzen badira, bi euskal taldeek elkarren aurka joka dezakete.

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