6ª jornada
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Las cinco mejores jugadas de la 6ª jornada de la Liga Endesa

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Nico Laprovittola of Asisa Joventut and Luke Petrasek of Surne Bilbao in action during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball match played between Asisa Joventut and Surne Bilbao at Olimpic Arena on November 01, 2026 in Badalona, Spain. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press 01/11/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
Luka Petrasek y Nico Laprovittola, en el partido Asisa Joventut vs. Surne Bilbao. Imagen: Europa Press
Euskaraz irakurri: Endesa Ligako 6. jardunaldiko bost jokaldi onenak
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Última actualización

Este vídeo recoge las cinco mejores jugadas de los encuentros disputados en la sexta jornada de la Liga Endesa; la más espectacular la ha firmado el jugador del Monbus Obradoiro Sergi Quintela.

Baloncesto Liga Endesa

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