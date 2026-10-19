4ª jornada
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Las cinco mejores jugadas de la 4ª jornada de la Liga Endesa

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Stefan Joksimovic (Kosner Baskonia)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Endesa Ligako 4. jardunaldiko bost jokaldi onenak
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Última actualización

Este vídeo recoge las cinco mejores jugadas de los encuentros disputados en la cuarta jornada de la Liga Endesa; la más espectacular la ha firmado el jugador del Kosner Baskonia Stefan Joksimovic.

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