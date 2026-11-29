Mirai Euskotrenek beste garaipen bat lortu du; Inversus Gernikak eta Kutxabank Araskik porrot egin dute
Talde donostiarrak Movistar Estudiantes gainditu du Madrilen (69-77), Inversus Gernikak Spar Gironaren aurka galdu du (95-57) eta Kutxabank Araskik ezin izan du Cadi La Seu menderatu (73-53).
Emakumezkoen Endesa Ligako bederatzigarren jardunaldiak garaipen baten eta bi porroten balantzea utzi du euskal taldeentzat. Mirai Euskotrenek garaipen garrantzitsua lortu du etxetik kanpo Movistar Estudiantesen aurka, eta Inversus Gernikak eta Kutxabank Araskik ezin izan dituzte euren arerioak garaitu.
Mirai Euskotrenek garaipen garrantzitsua lortu du etxetik kanpo Movistar Estudiantesen aurka (69-77). Donostiarrek denboraldiko seigarren garaipena lortu dute, madrildarren aukerak mugatu dituen defentsan oinarrituta. Gainera, azken txanpan nagusi izan dira jaurtiketa libreetan, S. Washington jokalari nabarmenena izan delarik.
Bestalde, Inversus Gernikak porrot egin du Spar Gironaren aurka (95-57). Roberto Íñiguezen taldeak partida hasiera gogorra sinatu du, lehen laurdenean 30 puntu sartuta, eta aukerarik gabe utzi du talde bizkaitarra. Gironako taldeak denboraldiko neurketarik onena jokatu du.
Kutxabank Araskik ere ezin izan du garaipenik lortu, Cadi La Seuren aurka galdu baitu (73-53). Talde katalanak ondo aprobetxatu du bere aukera, errebotea ondo kontrolatuta eta Marina Matak bikain jokatuta. Gasteiztarrek denboraldi honetan garaipenik lortu gabe jarraitzen dute.