Fitxaketak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

IDK Euskotrenek eta Kutxabank Araskik Tate eta Mungo fitxatu dituzte, hurrenez hurren

Duran Maquinaria Ensinotik ailegatu da Imane Tate IDK Euskotrenera eta Julieta Mungo, berriz, Oses Construccion Ardoitik iritsi da Kutxabank Araskira. Bi jokalariek 2026-2027 denboraldirako sinatu dute.

Julieta Mungo Kutxabank Araskiren jokalari berria

Julieta Mungo Kutxabank Araskiko jokalari berria; Argazkia: Oses Construcción Ardoi

author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

IDK Euskotren eta Kutxabank Araski Tateren eta Mungoren fitxaketekin indartu dira, hurrenez hurren, bi taldeek, ostegun honetan, iragarri duten bezala. Duran Maquinaria Ensinotik ailegatu da Imane Tate talde gipuzkoarrera eta Julieta Mungo, berriz, Oses Construccion Ardoitik iritsi da talde gasteiztarrera. Bi jokalariek2026-2027 denboraldirako sinatu dute.

Jokalari argentinarra, Oses Construccion Ardoien hiru denboraldi eman ondoren heldu da talde donostiarrera. Denboraldi honetan talde nafarreko jokalari garrantzitsuenetako bat izan da berriro ere, bataz beste 13,3 puntu, 6,7 errebote eta 2,1 asistentzia jokatu dituen 32 partidatan.

“Joko filosofia moduan hainbeste gustatzen zaigun aniztasuna ematen digun jokalari bat da. Hiruko lerrotik esku ona dauka eta ligaren joko estilora oso ohituta dago”, ziurtatu du Made Urietak, bere talde berriko entrenatzailea.

Imane Tate, IDK Euskotreneko jokalari berria; Argazkia: Duran Maquinaria Ensino

Bere aldetik, hegaleko estatubatuarrak denboraldi bikaina egin du Lugoko taldearekin, bertan, bataz beste 13,3 puntu, 3,7 errebote eta 3,8 puntu lortu ditu, partida bakoitzean 30 minutu jokatuz. Orain, errendimendu hau Azu Muguruzarekin mantentzea bilatuko du.

Araski AES Saskibaloia Ibaeta Basket Emakumezkoen Endesa Liga FNB Ardoi Fitxaketak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X