Mirai Euskotrenek bolada onean jarraitzen du eta Inversus Gernikak eta Kutxabank Araskik porrota jaso dute
Talde gipuzkoarra bigarren dago sailkapenean, eta bizkaitarra eta arabarra beheko postuetara erori dira.
Mirai Euskotrenek beste garaipen bat lortu du igande honetan Emakumezkoen Endesa Ligako hirugarren jardunaldian. Bestalde, Kutxabank Araskik eta Inversus Gernikak porrot egin dute eta sailkapeneko beheko postuetara erori dira.
Mirai Euskotren izan da euskal taldeen artean azkena jokatzen, baina badirudi on egin diola. Nahiz eta markagailuko distantziak ez islatu, Azu Muguruzaren neskek kontrolpean izan dute Leganesen aurkako partida hasieratik amaierara arte. Laurden bakoitzean aurkaria gainditu dute, eta amaierako txistuarekin abantaila handia lortu dute (49-70).
Bestalde, Inversus Gernikak ez du zorte bera izan Perfumerias Avenidaren aurka (86-58). Bigarren laurden beldurgarria izan da, 22-5eko partzialarekin, bizkaitarrei porrota ezarri diena, nahiz eta bigarren zatian jokoa pixka bat hobetu duten.
Kutxabank Araskiren kasuan, Ensinoren aurkako norgehiagoka (76-63) parekatuagoa izan da, baina korrontearen kontra arraun egitea egokitu zaie eta ezin izan dute markagailua irauli. Horrela, jokatutako hiru partidak galdu eta azken postuan kokatu dira.